Названы самые дешевые направления для путешествий по России

Стали известны города, поездки в которые обойдутся россиянам дешевле всего. Об этом сообщил сервис по поиску и бронированию туров Travelata.
"Самым выгодным туристическим направлением для россиян этим летом оказалась Москва. В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление. Путешествие туда летом обойдется немного дороже — 38 тысяч рублей. В Санкт-Петербург ездят чаще всего, но при этом и цена уже выше — более 41 тысячи рублей", — отмечается в сообщении.
Также в этот рейтинг попали Калинград и Кавказские Минеральный Воды. На путешествие в Калинградскую область нужно будет отложить 44 тысячи рублей, а для поездке в Минводы понадодится 53 тысячи рублей.
Также представители Travelata обратили внимание, что рост цен на авиаперелеты не умерил желание россиян летать. Пляжный отдых и не думает уступать своих позиций. По данным сервиса, 27 процентов путешественников, которые хотят провести отпуск на море, выбрали Адлер. Поездка сюда в среднем стоит примерно 65 тысяч рублей.