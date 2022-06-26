Названы самые дешевые направления для путешествий по России

"Самым выгодным туристическим направлением для россиян этим летом оказалась Москва. В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление. Путешествие туда летом обойдется немного дороже — 38 тысяч рублей. В Санкт-Петербург ездят чаще всего, но при этом и цена уже выше — более 41 тысячи рублей", — отмечается в сообщении.