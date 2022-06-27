Вид самого дорого пляжа Сочи шокировал видеоблогера

«Какая разница, какая цена, если есть люди, которым это по карману?», «Вы можете пройти мимо и загорать на соседнем за 500 рублей или на полотенце за бесплатно», «Красота и эстетика всегда стоили дорого. В чем проблема?» — недоумевали комментаторы.