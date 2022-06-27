Вид самого дорого пляжа Сочи шокировал видеоблогера

Российский блогер kesttravel, снимающий о ролики о путешествиях, подготовил видео о самом дорогом пляже курорта Сочи. Спорный сюжет появился в Telegram-канале «Крыша турдома».
Автор видео отдельно снял прейскурант на пляже – блогера поразила стоимость услуг, предоставляемых гостям. Так аренда лежака на первой линии у моря стоит две тысячи рублей. За сумму в два с половиной раза большую можно занять круглую кровать в виде ракушки.
Место отдыха видеоблогер описал двумя фразами – «ногу сломать можно» и «зато музыка есть».
Интернет-пользователи разделили негодование автора видеорепортажа.
«Совсем оборзели», «Уж лучше поеду за границу», «Они глумятся? На двоих на 20 суток только на лежаки 80 тысяч рублей?», «ФАС на них не хватает», — пишут они.
Однако нашлись и те, кто не смог понять негативную реакцию автора видео.
«Какая разница, какая цена, если есть люди, которым это по карману?», «Вы можете пройти мимо и загорать на соседнем за 500 рублей или на полотенце за бесплатно», «Красота и эстетика всегда стоили дорого. В чем проблема?» — недоумевали комментаторы.
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