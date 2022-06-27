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3 часа назад

Зачем ехать в Белград: 4 причины

Мира Маркина

Многие недооценивают Белград и приезжают в столицу Сербии только затем, чтоб из нее улететь в другую страну. Однако если у вас есть несколько свободных дней, мы рекомендуем задержаться в Белграде – здесь есть, чем заняться и что посмотреть. Подробнее об интересных местах города – в материале "Рамблера".

Зачем ехать в Белград: 4 причины
Фото: pxherepxhere

Белградская крепость

AdobeStock

Форт по праву считается символом города с весьма непростой историей. Его разрушали и восстанавливали несколько десятков раз. Теперь же это место притяжения не только туристов, но и местных – последние собираются здесь по вечерам и поют народные песни.

Музей Теслы

nikolateslamuseum.org

Хоть Николу Теслу и принято считать американским ученым и изобретателем, по национальности он серб, и в Сербии этим очень гордятся. В музее можно провести через себя разряд тока, порулить первой подлодкой на пульте управления и даже устроить битву на джедайских мечах – если вдруг вы фанат "Звездных войн".

Улица Скадарлия

AdobeStock

Здесь сосредоточены самые изысканные рестораны города, а атмосфера близка к парижскому Монмартру. Сама улица впечатляет своей колоритностью, но если решите поужинать, сворачивайте на прилегающие улочки: цены там будут ниже, а впечатлений не меньше.

Арт-пространство U10

u10.rs

Это пространство создали молодые сербские художники. U10 – место силы разношерстных людей искусства и фриков. Придя сюда, можно наткнуться как на концептуальную выставку, так и на необычный концерт.

Заграница,Никола Тесла,
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