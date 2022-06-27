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2 часа назад

В отелях Египта зафиксирован дефицит мест для бронирования

Мира Маркина

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили россиян о нехватке мест в гостиницах и отелях Египта на июль. Высокая загрузка, вероятнее всего, связана с главным праздником мусульман – Курбан-байрамом (9 июля).

PR-директор туроператора Tez Tour Елизавета Тимошенко отметила, что в период с конца июня до середины июля в египетских отелях мест практически нет вследствие высокого спроса местного населения. Она призвала россиян, чей отпуск вот-вот наступит, поторопиться с бронированием мест в желанных отелях Египта.

Также отмечается, что стоимость бюджетного недельного отдыха для одного туриста начинается от 52,5 тысяч рублей. Например, в трехзвездочном отеле Sunny Days Mirette Resort & Aqua Park.

Отпуск в отеле четырехзвездочном выйдет немного дороже – не менее 65,9 тысяч рублей за размещение в Titanic Resort & Aqua Park.

Семь дней в отеле категории «пять звезд» (Amarina Abu Soma Resort & Aquapark) обойдутся туристу-одиночке в 72,6 тысячи рублей.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему в Крыму рекомендовано прекратить купание в Черном море.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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