Россиянам рекомендовали прекратить купание в море в Крыму

Сейчас на территории Крымского полуострова зафиксированы обильные осадки. В связи с чем руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рекомендовала отдыхающим повременить с купанием в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.
Рекомендация основана на результатах мониторинга морской воды.
«Как правило, когда идут ливневые дожди, мы не рекомендуем населению купаться ввиду того, что качество морской воды может не отвечать необходимым требованиям и температура воды 13 градусов», – объяснила позицию Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
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