Россиянам рекомендовали прекратить купание в море в Крыму

Сейчас на территории Крымского полуострова зафиксированы обильные осадки. В связи с чем руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рекомендовала отдыхающим повременить с купанием в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.