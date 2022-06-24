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1 час назад

Названы пять лучших городов-курортов России

Мира Маркина

Эксперты российской системы бронирования отелей Bronevik.com составили топ-5 отечественных курортов для оздоровительного отдыха, сообщает «Лента.ру».

Названы пять лучших городов-курортов России
Фото: unsplash.comunsplash.com

Тем, кто хочет наладить работу дыхательной системы и укрепить иммунитет, рекомендовали отправиться в Ялту.

Поправить здоровье можно и в Светлогорске. Этот город-курорт считается одним из древнейших на побережье Балтийского моря. У туристов пользуются высоким спросом процедуры на основе минеральных вод и лечение солью янтарной кислоты. Последняя помогает скорректировать проблемы с щитовидной железой, почками и ЖКТ.

Для ценителей лечебной грязи есть курорты Саки и Евпатория. На территории этих городов существуют санатории, где гостям предлагают широкий спектр бальнеологических процедур. Некоторые учреждения имеют собственные пляжи.

В Ессентуки рекомендуют отправиться тем, кто хочет пройти курс грязелечения сульфидными грязями, которые добывают из находящегося неподалеку озера Тамбукан.

Ранее «Рамблер» писал о том, как туристов обманывают в отелях.

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