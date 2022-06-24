Как туристов «разводят» в отелях

В незнакомой стране или в новом регионе к туристам не всегда относятся гостеприимно. Некоторые отели осознанно обманывают своих постояльцев для того, чтобы заработать с них побольше денег. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть. В материале “Рамблера” — уловки персонала отеля, за которые вас могут заставить переплатить.

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Штраф за сломанную мебель

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При выезде из отеля туристу могут выставить штраф за сломанную и испорченную мебель. При этом, это может быть малозначительный элемент, например, ваза, которую никто никогда не трогает или царапина на прикроватной тумбочке. Отель рассчитывает на то, что при выезде у туриста нет дополнительного времени на разборки, поэтому, чтобы от них отвязались, они платят и уезжают. На самом деле, стоит пойти и еще раз перепроверить сломанную мебель, потому что так у вас есть шанс сберечь часть суммы. Также можно посмотреть цену такого же предмета мебели в интернете и сравнить с тем, что требуют от вас или посмотреть правила отеля, где написан порядок оплаты за испорченную мебель.

Лучше всего проверять все предметы мебели при заезде в отель и сразу сообщать об этом администрации. Так вы обезопасите себя от подобных случаев и обмана.

Невыгодный курс

В отелях часто принимают валюту, которая не считается официальной в этой стране, но курс при обмене будет крайне невыгодным. Например, вы захотите расплатиться за коктейль на баре в турецком отеле долларами. Вам сначала переводят сумму за оплату в доллары по самому невыгодному курсу, а потом дают сдачу турецкими лирами, конвертируя валюту по самому невыгодному курсу. Если вы хотите расплатиться таким образом, лучше сначала узнать, по какому курсу будет происходить конвертация валюты.

Также не стоит менять валюту в обменниках при отелях, лучше поехать в город и найти тот, где курс более выгодный.

Залог за комнату

Отель при бронировании может снять с вас сумму, вдвое превышающую стоимость номера. Администрация может объяснить это тем, что с вас взяли залог. При выезде вам его не возвращают сразу, а говорят, что деньги уже вернули, просто они не поступили вам на счет. По возвращении домой вы можете ждать довольно долго, но деньги вам так и не вернут. В итоге туристу могут вообще не вернуть этот депозит или возвращают частично, ссылаясь на то, что вы взяли что-то из мини-бара или испортили предметы мебели. Доказать уже ничего невозможно, поэтому деньги остаются у мошенников.