Таиланд изменит правила въезда иностранных туристов

Правительство Таиланда приняло решение отменить требование о регистрации в системе Thailand Pass, сообщает местное издание Royal Thai Gazette, опубликовавшее официальное распоряжение.

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Начиная с 1 июля, туристам-иностранцам не нужно будет перед пересечением границы проходить регистрацию в системе Thailand Pass, а также – оформлять дополнительную медицинскую страховку от COVID-19.

Россиянам, имеющим сертификат о вакцинации от COVID-19, для въезда нужно взять его с собой и предъявить вместе с загранпаспортом. Тем, кто не вакцинирован, придется сделать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до поездки. В противном случае, анализы обяжут сдать по прилете в местной лаборатории.

Также, начиная с этой недели, в Таиланде упрощается масочный режим. Маска пригодится только в общественных местах. На открытом воздухе ее носить не нужно.