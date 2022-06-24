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1 час назад

Таиланд изменит правила въезда иностранных туристов

Мира Маркина

Правительство Таиланда приняло решение отменить требование о регистрации в системе Thailand Pass, сообщает местное издание Royal Thai Gazette, опубликовавшее официальное распоряжение.

Таиланд изменит правила въезда иностранных туристов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Начиная с 1 июля, туристам-иностранцам не нужно будет перед пересечением границы проходить регистрацию в системе Thailand Pass, а также – оформлять дополнительную медицинскую страховку от COVID-19.

Россиянам, имеющим сертификат о вакцинации от COVID-19, для въезда нужно взять его с собой и предъявить вместе с загранпаспортом. Тем, кто не вакцинирован, придется сделать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до поездки. В противном случае, анализы обяжут сдать по прилете в местной лаборатории.

Также, начиная с этой недели, в Таиланде упрощается масочный режим. Маска пригодится только в общественных местах. На открытом воздухе ее носить не нужно.

Ранее «Рамблер» писал о двух популярных направлениях у россиян, где закончились места в отелях.

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