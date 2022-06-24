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2 часа назад

В Сочи и Абхазии зафиксирован дефицит мест в отелях на лето

Мира Маркина

Представители туристической отрасли рассказали РИА Новости о возросшем интересе российских туристов к отелям в Сочи и Абхазии. Уже сейчас большинство мест забронировано соотечественниками до конца лета в зарекомендовавших себя гостиницах.

В Сочи и Абхазии зафиксирован дефицит мест в отелях на лето
Фото: unsplash.comunsplash.com

Туроператор «Русский экспресс» сравнил наполненность отелей и предположил, почему вырос спрос на курорты Сочи и Абхазии:

«Наиболее заполненные курорты сегодня – это Сочи и Абхазия, что объясняется наличием авиасообщения. Если в Сочи, где достаточно большой номерной фонд, еще можно найти свободные места в июле-августе, то в Абхазии это сделать уже крайне затруднительно».

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин призвал туристов поторопиться с выбором, если они хотят получить номер в популярном отеле. Эксперт уже подвел итоги старта туристического сезона.

«Сезон здесь все же будет неплохим. В итоге топ-5 и доли на лето распределились так: Краснодарский край – 38%, Абхазия – 18%, Крым – 9%, Санкт-Петербург – 6%, Кавминводы – 3,5%, Подмосковье – 2%»,

– отметил Ромашкин.

Сергей Ромашкин также отметил возросший рост интереса к экскурсионным направлениям. Гендиректор связывает это с «отложенным спросом», накопленным за два года пандемии коронавируса.

Ранее «Рамблер» писал о том, где лучше и безопаснее сидеть в самолете.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,
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