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9 минут назад

Авиакомпания Lufthansa отменит более двух тысяч рейсов

Мира Маркина

Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa столкнулся с нехваткой персонала, сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное сообщение пресс-службы компании. Из 80 тысяч рейсов будут отменены не менее 2,2 тысяч уже в июле.

Авиакомпания Lufthansa отменит более двух тысяч рейсов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Изменения в расписании полетов коснутся авиасообщения в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

«Отмены касаются, в частности, рейсов по Германии и Европе, но не традиционных направлений отдыха, которые пользуются высокой популярностью в курортный сезон», — сообщили представители компании.

Еще две значимые причины для отмены рейсов – повышенный уровень заболеваемости COVID-19 и погодные условия.

Ранее «Рамблер» писал о том, на какие курорты Турции лучше всего поехать с ребенком.

Новости путешествий,Lufthansa,
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