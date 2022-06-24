Авиакомпания Lufthansa отменит более двух тысяч рейсов

Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa столкнулся с нехваткой персонала, сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное сообщение пресс-службы компании. Из 80 тысяч рейсов будут отменены не менее 2,2 тысяч уже в июле.
Изменения в расписании полетов коснутся авиасообщения в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.
«Отмены касаются, в частности, рейсов по Германии и Европе, но не традиционных направлений отдыха, которые пользуются высокой популярностью в курортный сезон», — сообщили представители компании.
Еще две значимые причины для отмены рейсов – повышенный уровень заболеваемости COVID-19 и погодные условия.
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