Авиакомпания Lufthansa отменит более двух тысяч рейсов

Крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa столкнулся с нехваткой персонала, сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное сообщение пресс-службы компании. Из 80 тысяч рейсов будут отменены не менее 2,2 тысяч уже в июле.

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Изменения в расписании полетов коснутся авиасообщения в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

«Отмены касаются, в частности, рейсов по Германии и Европе, но не традиционных направлений отдыха, которые пользуются высокой популярностью в курортный сезон», — сообщили представители компании.

Еще две значимые причины для отмены рейсов – повышенный уровень заболеваемости COVID-19 и погодные условия.