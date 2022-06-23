Курорты Турции, куда стоит поехать с ребенком

Для большинства родителей отдых с ребенком представляет большой стресс из-за того, что за ним постоянно надо следить, нужны специальные комнаты и развлечения, а также в общественных местах приходится искать место для коляски. Поэтому приходится тщательно выбирать место для отдыха всей семьей, где было бы комфортно и детям, и родителям. В материале “Рамблера” — список курортов Турции, куда можно поехать с детьми.

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Анталья

Один из самых популярных курортов Турции оправдывает свою востребованность как раз из-за того, что сюда чаще всего приезжают путешественники с детьми, и даже с самыми маленькими. Дело в том, что здесь вся инфраструктура расположена прямо в отеле, поэтому можно не выходить за его пределы. Внутри гостиниц достаточно развлечений для детей и родителей, каждый отель имеет свой пляж со всеми удобствами. Если вы все-таки решитесь выехать в город, то и там сможете спокойно отдохнуть с семьей: в просторных кафе и магазинах есть место для коляски, а также достаточно мест, где есть специальные детские комнаты.

Белек

Еще один популярный курорт Турции. Он расположен недалеко от аэропорта, поэтому дорога до отеля будет не такой тяжелой. Город построен на равнине, что значительно упрощает жизнь семьям с детьми, так как до пляжа не нужно ходить по горкам. Кроме того, здесь есть бюджетные отели на первой линии, что тоже будет плюсом для семей с детьми. В город лучше выезжать с детьми более старшего возраста, так как с малышами будет тяжело лавировать в узких улочках.

Сиде