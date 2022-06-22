Россияне могут лишиться машины по дороге на южные курорты

Многие российские туристы решают отправиться на отдых на своем автомобиле. Однако при поездке на южные курорты они могут столкнуться с опасностью. Об этом рассказал автоюрист Сергей Радько в интервью радио Sputnik.

Фото: Pxhere Pxhere

В частности, по словам юриста, туристы рискуют лишиться автомобиля из-за неуплаченных штрафов.

По его словам, на дорогах южных направлений летом кроме сотрудников ГИБДД дежурят также судебные приставы. Они могут арестовать транспортное средство туриста в случае не уплаты долгов.

«Каждый, кто едет на юг, готов заплатить любую сумму на месте, лишь бы не оставлять машину с детьми, тещей и всем скарбом где-нибудь в степи под Ростовом, посреди дороги между Москвой и Сочи», — объяснил Радько.

При этом, как отметил юрист, арестовать транспорт могут даже за маленький штраф в 500 рублей.