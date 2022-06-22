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57 минут назад

Россияне могут лишиться машины по дороге на южные курорты

Диана Товсепова

Многие российские туристы решают отправиться на отдых на своем автомобиле. Однако при поездке на южные курорты они могут столкнуться с опасностью. Об этом рассказал автоюрист Сергей Радько в интервью радио Sputnik.

Россияне могут лишиться машины по дороге на южные курорты
Фото: PxherePxhere

В частности, по словам юриста, туристы рискуют лишиться автомобиля из-за неуплаченных штрафов.

По его словам, на дорогах южных направлений летом кроме сотрудников ГИБДД дежурят также судебные приставы. Они могут арестовать транспортное средство туриста в случае не уплаты долгов.

«Каждый, кто едет на юг, готов заплатить любую сумму на месте, лишь бы не оставлять машину с детьми, тещей и всем скарбом где-нибудь в степи под Ростовом, посреди дороги между Москвой и Сочи», — объяснил Радько.

При этом, как отметил юрист, арестовать транспорт могут даже за маленький штраф в 500 рублей.

Ранее мы писали о том, как посетить две страны за одну поездку.

Новости путешествий,Сергей Радько,ГИБДД,
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