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1 час назад

Стало известно, как бюджетно посетить сразу две страны за одну поездку

Мира Маркина

На сайте Ассоциации туроператоров России сообщили, каким способом за одну поездку посетить сразу две страны и сделать это на очень выгодных условиях.

Как бюджетно посетить сразу две страны за одну поездку
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Специалисты ассоциации рассказали о том, что в условиях ограничений полетов и отсутствия прямых рейсов на Мальдивы и в некоторые страны Юго-восточной Азии, туристам полюбился так называемый стоповер - остановка с кратковременным отдыхом между рейсами. В случае с вышеперечисленными направлениями, стыковка происходит в Дохе, где и проводят время туристы в ожидании следующего рейса.

Этот вариант пришелся по душе многим, потому что является очень выгодным способом провести время в другой стране. Объясняется это тем, что для транзитных пассажиров в отелях действуют большие скидки на проживание. Вот, что об этом пишут на сайте АТОР:

«В рамках программы можно остановиться в отелях 4* и 5* в Дохе по спецценам – например, ночь в отеле уровня 4* будет стоить от 14 долларов (в то время как по стандартному ценнику – от 100 долларов). Такое спецпредложение доступно для транзитных пассажиров, забронировавших билеты на транзитные рейсы через Доху с 27 июня 2021 года по 30 сентября 2022 года».

Ранее мы сообщали, что россияне нашли альтернативу Европе.

Лайфхаки,Ассоциация туроператоров России,
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