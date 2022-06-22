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2 часа назад

Куда теперь едут россияне вместо Европы

Мира Маркина

На сайте Ассоциации туроператоров России появилась информация о том, что россияне нашли, чем заменить Европу, выбирая направления для путешествий.

Эксперты назвали такой альтернативой столицу России. Туристы со всей страны, по их словам, теперь предпочитают вместо поездок в европейские города посетить Москву. Большинство едет целенаправленно, а некоторые оставляют себе несколько дней для прогулок по Москве, останавливаясь в столице, по пути в Турцию.

«Москва вошла у нас в ТОП-10 регионов России по внутренним продажам. Заменила ли Москва некоторым туристам поездки в Европу? Однозначно, да», — отметили в ассоциации.

Ранее мы писали, как изменились вкусы туристов, приезжающих в столицу.

Отдых в России,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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