Куда теперь едут россияне вместо Европы

На сайте Ассоциации туроператоров России появилась информация о том, что россияне нашли, чем заменить Европу, выбирая направления для путешествий.

Эксперты назвали такой альтернативой столицу России. Туристы со всей страны, по их словам, теперь предпочитают вместо поездок в европейские города посетить Москву. Большинство едет целенаправленно, а некоторые оставляют себе несколько дней для прогулок по Москве, останавливаясь в столице, по пути в Турцию.