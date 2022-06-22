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2 часа назад

Как изменились вкусы туристов, приезжающих в столицу

Мира Маркина

Заместитель председателя столичного Комитета по туризму Алина Арутюнова рассказала агентству РИА Новости, изменились ли вкусы туристов, которые приезжают в столицу нашей страны.

Как изменились вкусы туристов, приезжающих в столицу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметила, что, в целом, кардинальных изменений не произошло, однако, на ее взгляд, вкусы стали богаче. Но ведь, как отмечает Арутюнова, и Москва изменилась, появились новые маршруты и места для прогулок.

"Есть много людей, которые видели другую, иную Москву, но никогда не были в Кремле. Не хочется быть снобом и говорить, что раньше все путешествовали неправильно и ходили по проверенным маршрутам, а надо смотреть что-то интересное, посещать арткластеры, парк "Зарядье". Нет, должна быть смесь, синергия, чтобы понять, что такое настоящая столица. Проникнуться духом старого города плюс нанизать те впечатления, которые дает прогресс", — отмечает Арутюнова.

Также эксперт подчеркнула, что в Москву туристы приезжают, как правило, по несколько раз в год. Большую часть гостей столицы составляют жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, областей Центрального и Приволжского федеральных округов, а средняя продолжительность поездки у них составляет от 5 до 6 дней.

Ранее мы писали, на что россияне променяли пляжную Европу.

Отдых в России,Алина Арутюнова,
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