На что россияне променяли пляжную Европу

Российские туристы предпочли две восточные страны пляжной Европе. Так, судя по данным «Яндекс Путешествий» путешественники выбирают Израиль и Узбекистан. Результаты исследования опубликовала редакция «Ленты.ру».
Специалисты заявили, что по сравнению с июнем прошлого года спрос на авиабилеты в зарубежных направлениях вырос втрое. Наиболее популярными направлениями стали Израиль и Узбекистан. Замкнула тройку лидеров Турция. А билеты в Хорватию и на Кипр тем временем стали покупать в два раза реже.
Ранее мы писали о том, раскрыта стоимость перелета в самые популярные страны Европы.