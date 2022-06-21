На что россияне променяли пляжную Европу

Специалисты заявили, что по сравнению с июнем прошлого года спрос на авиабилеты в зарубежных направлениях вырос втрое. Наиболее популярными направлениями стали Израиль и Узбекистан. Замкнула тройку лидеров Турция. А билеты в Хорватию и на Кипр тем временем стали покупать в два раза реже.