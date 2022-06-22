Стало известно, что Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов на юге России и в центральной ее части.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

На сайте ведомства опубликовали сообщение о том, что продление в этот раз актуально до 30 июня.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 30 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – говорится в сообщении ведомства.

Перевозчикам рекомендовано продумать альтернативные маршруты, используя аэропорты в городах Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва.