Раскрыта стоимость перелета в самые популярные страны Европы

Сервис организации поездок и путешествий «Туту.ру» провел исследование. Согласно его результатам, самые популярные страны для летнего отдыха у россиян – Белград, Милан и Ларнака, сообщает «Лента.ру».

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В десятку популярных городов кроме трех вышеперечисленных вошли Лондон, Салоники, Барселона, Варна, Афины, Париж и Подгорица, отметили аналитики компании. Теперь россияне чаще всего покупают билеты заранее: в среднем глубина бронирования достигает 37 дней.

Чек на перелет из Москвы вырос в два раза, заявили в компании. Так поездка из столицы в Белград и обратно обойдется в 66,8 тысячи рублей за человека (40,1 тысячи рублей в 2021 году), в Милан — 83,1 тысячи рублей (35,3 тысячи рублей), в Ларнаку — 89,8 тысячи рублей (43,2 тысячи рублей).