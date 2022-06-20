Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта стоимость перелета в самые популярные страны Европы

Мира Маркина

Сервис организации поездок и путешествий «Туту.ру» провел исследование. Согласно его результатам, самые популярные страны для летнего отдыха у россиян – Белград, Милан и Ларнака, сообщает «Лента.ру».

Раскрыта стоимость перелета в самые популярные страны Европы
Фото: unsplash.comunsplash.com

В десятку популярных городов кроме трех вышеперечисленных вошли Лондон, Салоники, Барселона, Варна, Афины, Париж и Подгорица, отметили аналитики компании. Теперь россияне чаще всего покупают билеты заранее: в среднем глубина бронирования достигает 37 дней.

Чек на перелет из Москвы вырос в два раза, заявили в компании. Так поездка из столицы в Белград и обратно обойдется в 66,8 тысячи рублей за человека (40,1 тысячи рублей в 2021 году), в Милан — 83,1 тысячи рублей (35,3 тысячи рублей), в Ларнаку — 89,8 тысячи рублей (43,2 тысячи рублей).

Стоимость авиабилетов из российской столицы в Салоники и Барселону выросла в два раза (на 140%) — до 66,4 и 73,2 тысячи рублей соответственно. Наименьший прирост в цене показали рейсы в Афины (64%). Теперь перелет в Грецию и обратно обойдется в среднем в 53,4 тысячи рублей.

Ранее «Рамблер» писал о том, сколько теперь стоит отдых «все включено» в Турции.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители