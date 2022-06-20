В АТОР раскрыли, сколько теперь стоит «все включено» в Турции

Эксперты туристической индустрии раскрыли, как изменились цены на семейный отдых в пятизвездочных отелях Турции. Подробности о ценах и условиях размещения появились на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Специалисты отмечают: цены на путевки в Турцию выросли по сравнению с 2021 годом. Но финальная стоимость зачастую зависит от направления, отеля, города вылета и других факторов.

Так стоимость тура с вылетом из Москвы и проживанием в пятизвездочном отеле составляет 250-275 тысяч рублей для семьи из трех человек, для семьи из четырех— 315-320 тысяч.

Отдых с вылетом из Сочи обойдется дешевле — 235-243 тысячи для троих и 270-350 тысяч для четверых. Жителям Самары доступны путевки за 270-295 тысяч рублей, жителям Екатеринбурга — за 270-345 тысяч.

Туры с вылетом из Санкт-Петербурга, Перми, Казани и Новосибирска заметно подорожали. Так стоимость путевки для семьи из трех человек начинается от 310 тысяч рублей, для четверых — от 405 тысяч.

Опубликованная информация актуальна для туров с вылетом 30 июня и 1 июля продолжительностью 10 дней.

«Еще раз подчеркнем — это цены не на "шикарный" или "люксовый" отдых в Турции (он существенно дороже), а просто качественный уровня пять звезд», — уточнили в АТОР.

Эксперты подчеркнули, что особой популярностью у семей с детьми пользуются пятизвездочные отели, расположенные на первой береговой линии, с развитой инфраструктурой: аквапарком, детскими клубами и анимацией.