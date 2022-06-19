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2 часа назад

Что творится в Европе в разгар туристического сезона: видео

Диана Товсепова

Европа уже принимает туристов, коронавирусные ограничения снимаются, но вот и новая напасть — экстремальная жара. Аномальная температура превращает города в парники. В испанском Мадриде уже отмечают 40 градусов в тени.

«Очень трудно переносить такую жару. Я пью много холодной воды. Но это не особо помогает», – жалуется жительница Мадрида Брук Кинер.

«Невыносимо жарко. Везде, даже в метро – под землей – жарко. Я бы с удовольствием прямо сейчас прыгнул в ледяную воду», – сказал турист из Венесуэлы Фернандо Фигуаэроа.

То же самое происходит на всем континенте. Буквально изнывает от жары юг Франции, Португалия, Италия. Синоптики обещают, что будет еще горячее. Смотрите видео, чтобы узнать о ситуации в Европе подробнее.

Ранее мы писали о нашумевших туристических местах, которые, скорее всего, разочаруют.

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