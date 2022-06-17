Нашумевшие туристические места, которые вас точно разочаруют

Многие популярные места по всему миру на самом деле впечатляют лишь до тех пор, пока ты не окажешься возле них. Взглянув на легендарные достопримечательности своими глазами, можно сильно разочароваться и испытать то самое чувство "ожидание-реальность".

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Подробнее о местах, на которые не стоит тратить время – в материале "Рамблера".

Диснейленд

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Огромный парк аттракционов по мотивам любимых мультиков манит своей волшебной атмосферой не только детей, но и взрослых. Однако, оказавшись там, туристы неизбежно сталкиваются с разочарованием. Дело в том, что в очереди на один аттракцион можно простоять до 60 минут.

Манхэттен

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Удивительный район Нью-Йорка, который все мы хотя бы раз видели в американских блокбастерах и который является местом притяжения не только для американцев, но и для людей со всего мира.

Но те, кому посчастливилось не раз бывать на Манхэттене, признаются, что это далеко не идеальное место. В частности, крайне мало инфраструктуры для утилизации отходов, из-за чего быстро распространяется смрад, а людям приходится ходить мимо кучи мешков с мусором.

Мумбаи

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Крупнейший город Индии, расположенный на ее западном побережье, ежегодно привлекает миллионы туристов. Люди едут сюда за погружением в уникальную культуру, но порой бывают не готовы к нюансам жизни местных. Туристы, побывавшие в Мумбаи, предупреждают, что бедность здесь распространена повсеместно, вода очень грязная, а еда может быть попросту небезопасна.

Голливуд

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