Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
21 минуту назад

Отмывание денег у туристов на пляже Геленджика возмутило россиян

Рамблер

В Telegram-канале Ксении Собчак появилась публикация, автором которой стал отдыхающий в Геленджике россиянин. Он пожаловался на требование платить за мытье рук на одном из популярных пляжей курорта.

Отмывание денег на пляже Геленджика возмутило россиян
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Санаторий «Голубая бухта», которому принадлежит вышеупомянутый пляж, разместил на своем сайте прайс-лист. Согласно ему, за мытье рук, фруктов и овощей отдыхающих обязали платить по десять рублей за раз. Однако вскоре спорный прайс-лист удалили.

«Вот это, я понимаю, бизнес!» — резюмировал автор публикации.

Услуга санатория возмутила подписчиков группы «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

«Скоро дышать будем за деньги», «Это позор», «С ума сошли совсем», — пишут интернет-пользователи.

Ранее «Рамблер» рассказывал о самых дорогих курортах мира.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители