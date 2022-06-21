Отмывание денег на пляже Геленджика возмутило россиян

В Telegram-канале Ксении Собчак появилась публикация, автором которой стал отдыхающий в Геленджике россиянин. Он пожаловался на требование платить за мытье рук на одном из популярных пляжей курорта.
Санаторий «Голубая бухта», которому принадлежит вышеупомянутый пляж, разместил на своем сайте прайс-лист. Согласно ему, за мытье рук, фруктов и овощей отдыхающих обязали платить по десять рублей за раз. Однако вскоре спорный прайс-лист удалили.
«Вот это, я понимаю, бизнес!» — резюмировал автор публикации.
Услуга санатория возмутила подписчиков группы «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
«Скоро дышать будем за деньги», «Это позор», «С ума сошли совсем», — пишут интернет-пользователи.
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