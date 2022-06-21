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2 часа назад

Пассажирку самолета осудили из-за наряда: видео

Катерина Саломе

Пассажирку самолета обвинили в «криминальном поведении». Всему виной ее неподобающий, по мнению пользователей соцсетей, наряд. Соответствующим роликом поделился один из попутчиков, опубликовавший видео в Twitter.

На кадрах запечатлена девушка в пижамных штанах, футболке с коротким рукавом и носках, которая сквозь салон добиралась до своего сидения у окна. Примечательно, что на своем пути она постоянно перешагивала через остальных пассажиров.

«Она прыгала через остальных все семь часов полета»,

— негодовал автор видео.

Многие подписчики назвали поведение девушки отвратительным. Однако нашлись и те, кто назвал эту ситуацию не самой худшей.

Ранее мы писали о том, что пассажир плюнул в лицо попутчика и сорвал рейс.

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