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54 минуты назад

Пассажир плюнул в лицо попутчика и сорвал рейс

Мария Иглина

Из-за выходки одного из туристов пассажирам самолета пришлось ждать следующий вылет с Канарских островов несколько часов в закрытой зоне аэропорта без воды и еды. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление двух путешественников, присутствующих на рейсе.

Пассажир плюнул в лицо попутчика и сорвал рейс
Фото: unsplash.comunsplash.com

Пассажиры Аарон Скотт и Камилла Джейкоб рассказали изданию, что 15 мая, они вылетели рейсом Jet2 из Гран-Канарии (Канарские острова) в Ньюкасл (Великобритания). Однако из-за поведения двух пьяных пассажиров самолет был перенаправлен в аэропорт Порту (Португалия). Известно, что один из мужчин выплюнул на лицо попутчика свой алкогольный напиток.

В Порту пассажирам Jet2 пришлось оставаться в зоне ожидания на несколько часов без еды и воды. И, поскольку самолет прибыл ночью, путешественники легли спать прямо на полу авиагавани. А уже утром авиакомпания отправила их в отель.

Ранее семья умерла при загадочных обстоятельствах на Багамах.

Новости путешествий,Аарон Скотт,
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