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2 часа назад

Финляндия открывает границы для туристов из России

Мира Маркина

На официальном сайте республики появилась информация о том, что с 30 июня въезд в Финляндию для россиян будет открыт.

Финляндия открывает границы для туристов из России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Власти Финляндии сняли все ковидные ограничения на въезд для туристов. Теперь нет необходимости предъявлять сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции и сдавать анализы на Covid-19 при пересечении границы.

В заявлении подчеркнули, что медицинских оснований для продления ограничений на внешних границах на данный момент нет.

Ранее мы писали о новых схемах мошенничества с авиабилетами.

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