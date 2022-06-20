Финляндия открывает границы для туристов из России

На официальном сайте республики появилась информация о том, что с 30 июня въезд в Финляндию для россиян будет открыт.

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Власти Финляндии сняли все ковидные ограничения на въезд для туристов. Теперь нет необходимости предъявлять сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции и сдавать анализы на Covid-19 при пересечении границы.

В заявлении подчеркнули, что медицинских оснований для продления ограничений на внешних границах на данный момент нет.