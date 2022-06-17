Россиянам рассказали о новых правилах въезда в Европу

Осенью 2022 года при въезде в страны Евросоюза начнут действовать новые правила в связи с запуском Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и сопутствующей ей системе въезда-выезда (EES). Суть изменений разъяснили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Новые системы будут фиксировать оцифрованные отпечатки пальцев у прибывающих гостей, а также собирать их при выезде из всех пограничных пунктов Евросоюза. В АТОР предупредили, что полученные ведомством данные будут переданы государственным органам для дальнейшего использования.

Введение в эксплуатацию систем ETIAS и EES позволит быстрее выявлять лиц, которые просрочили пребывание в зоне ЕС, получали отказы во въезде или были замечены в мошенничестве с удостоверениями личности.

Также с осени изменится процесс пересечения границы. Поскольку погранпункты оборудуют биометрическими «переходами», то туристы смогут самостоятельно сканировать свои въездные документы и биометрические данные.