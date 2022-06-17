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59 минут назад

Россияне рассказали, завидуют ли они коллегам в отпуске

Мира Маркина

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование с целью выяснить: какие эмоции вызывает отпуск коллег у россиян. Результаты опубликовало издание «КП».

Россияне рассказали, завидуют ли они коллегам в отпуске
Фото: unsplash.comunsplash.com

Аналитики пришли к выводу, что на сегодняшний день россияне стали спокойнее относиться к отпуску коллег. Они сравнили результаты похожего опроса, проведенного в 2012 году. Так 46% опрошенных готовы радоваться за предоставленную коллеге возможность отдохнуть. И только 15% – испытывают тоску по отдыхающим.

Были и те, кто признался в зависти к коллегам, которые отправляются на отдых. Таких респондентов набралось 12%. Женщины чаще выражали зависть, мужчины же отмечали, что не испытывают никаких эмоций.

Еще 8% участников опроса признались, что испытывают облегчение, когда кто-то из коллег уходит в отпуск. По их мнению, обстановка на работе становится спокойной. А 6% опрошенных сообщили, что время отпусков ассоциируется с переработками – за другого члена команды.

Опрос проводился по всей России, в период с 7 по 15 июня 2022 года. В нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Ранее «Рамблер» писал, каким должен быть отпуск по мнению россиян.

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