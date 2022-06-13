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22 минуты назад

Россияне рассказали, сколько дней им нужно для отпуска

Мария Каткова

Россияне рассказали, какое количество дней считают оптимальным для отпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.

Россияне рассказали, сколько дней им нужно для отпуска
Фото: pexelspexels

Всего в опросе приняли участие 1600 человек из разных регионов страны в возрасте от 18 лет.

25% опрошенных заявили, что считают оптимальным отпуск в четыре недели. 23% заявили, что им достаточно двух недель. Еще 22% отметили трехнедельный отпуск в качестве оптимального.

"Более четырех недель назвали идеальной продолжительностью отпуска 18% респондентов. Идеальная продолжительность отпуска, по мнению лишь 7% респондентов, составляет 10 дней. Вариант "другое" выбрали 2% и 3% затруднились с ответом", — поделились эксперты результатами исследования.

Ранее сообщалось, что россиянка назвала худшие блюда в Европе.

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