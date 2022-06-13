Россияне рассказали, сколько дней им нужно для отпуска

Россияне рассказали, какое количество дней считают оптимальным для отпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.

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Всего в опросе приняли участие 1600 человек из разных регионов страны в возрасте от 18 лет.

25% опрошенных заявили, что считают оптимальным отпуск в четыре недели. 23% заявили, что им достаточно двух недель. Еще 22% отметили трехнедельный отпуск в качестве оптимального.

"Более четырех недель назвали идеальной продолжительностью отпуска 18% респондентов. Идеальная продолжительность отпуска, по мнению лишь 7% респондентов, составляет 10 дней. Вариант "другое" выбрали 2% и 3% затруднились с ответом", — поделились эксперты результатами исследования.