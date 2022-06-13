Россиянка назвала худшие блюда в Европе

"Горький вкус, неприятная и непонятная консистенция черного цвета, после которой рот как в чернилах. Зря потратила деньги, было жалко. Еще и выглядела неаппетитно, даже не стала фотографировать эту гадость. В общем, лично я не советую вам включать пасту с каракатицей в свой гастро-маршрут и уж тем более ехать в Италию ради этого".