Россиянка назвала худшие блюда в Европе

Путешественница из России, которая ведет блог на "Яндекс.Дзен", назвала самые невкусные блюда в Европе. Полезной информацией россиянка поделилась на своем канале "Лайк Трэвел Путешествия".
По словам туристки, перед каждой поездкой она изучает путеводители и рекомендации местных, чтобы попробовать самые популярные блюда той или иной страны. Так, в Париже она заказала знаменитый луковый суп, но он оказался "гадким и неприятным". Девушка пришла к выводу, что блюдо имеет спрос только из-за своей дешевизны и простоты в приготовлении.
Еще одним разочарованием стала паста с каракатицей, за которую блогерше пришлось заплатить 30 евро (1,8 тысяч рублей):
"Горький вкус, неприятная и непонятная консистенция черного цвета, после которой рот как в чернилах. Зря потратила деньги, было жалко. Еще и выглядела неаппетитно, даже не стала фотографировать эту гадость. В общем, лично я не советую вам включать пасту с каракатицей в свой гастро-маршрут и уж тем более ехать в Италию ради этого".
Вдобавок к этому, девушку удивило, что россияне считают селедку Амстердама лучше отечественной. Туристка попробовала голландскую селедку с луком и огурцом и описала ее словами "ничего особенного".
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