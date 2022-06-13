Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
2 часа назад

Россиянка назвала самые переоцененные блюда в Европе

Мира Маркина

Путешественница из России, которая ведет блог на "Яндекс.Дзен", назвала самые невкусные блюда в Европе. Полезной информацией россиянка поделилась на своем канале "Лайк Трэвел Путешествия".

Россиянка назвала худшие блюда в Европе
Фото: pxherepxhere

По словам туристки, перед каждой поездкой она изучает путеводители и рекомендации местных, чтобы попробовать самые популярные блюда той или иной страны. Так, в Париже она заказала знаменитый луковый суп, но он оказался "гадким и неприятным". Девушка пришла к выводу, что блюдо имеет спрос только из-за своей дешевизны и простоты в приготовлении.

Еще одним разочарованием стала паста с каракатицей, за которую блогерше пришлось заплатить 30 евро (1,8 тысяч рублей):

"Горький вкус, неприятная и непонятная консистенция черного цвета, после которой рот как в чернилах. Зря потратила деньги, было жалко. Еще и выглядела неаппетитно, даже не стала фотографировать эту гадость. В общем, лично я не советую вам включать пасту с каракатицей в свой гастро-маршрут и уж тем более ехать в Италию ради этого".

Вдобавок к этому, девушку удивило, что россияне считают селедку Амстердама лучше отечественной. Туристка попробовала голландскую селедку с луком и огурцом и описала ее словами "ничего особенного".

Ранее "Рамблер" рассказывал, как попасть в Европу летом 2022.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители