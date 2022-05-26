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1 час назад

Четыре варианта, как можно попасть в Европу летом 2022

Даша Краснова

Из-за осложнения международных отношений многим кажется, что получить шенгенскую визу невозможно, но не так. "Рамблер" расскажет, как попасть в Европу летом 2022.

Четыре варианта, как можно попасть в Европу летом 2022
Фото: unsplashunsplash

Большинство европейских продолжают выдавать россиянам визы, а попасть в Европу можно и минуя закрытые границы. Начнем с актуального списка стран, которые выдают визы:

Видео дня
  • Австрия (сняты все COVID-ограничения);
  • Италия (ограничения cняты, но в консульстве не принимают документы у тех, кто не оплатил сбор);
  • Франция (сняты все ограничения);
  • Швейцария (ограничений нет);
  • Швеция (вакцинация и ПЦР не потребуется);
  • Испания (если прошлая виза была испанской, есть шанс получить новую на срок три года, ограничений нет);
  • Франция (сняты все ограничения);
  • Дания (ограничения на въезд сняты, но документы на визу могут рассматривать до 10 дней);
  • Венгрия (визы часто выдают на срок поездки);
  • Греция (документы принимают при предъявлении билета на рейс с пересадкой);
  • Словения (никаких ковидных ограничений, но документы также примут только если вы летите с пересадкой);
  • Исландия (открыта, однако оформление визы теперь стоит 80 евро, а не 35).

Как доехать

Попасть в Европу из России сейчас можно на самолете с пересадкой в третьей открытой стране, на автомобиле, на поезде, на автобусе. Въезд для россиян никто не закрывал, однако Чехия, Латвия, Литва, Эстония и Норвегия перестали давать визы.

  • Самый простой способ попасть в Европу из России – купить авиабилеты с пересадкой в Стамбуле или Дубае. Но стоимость билетов значительно выросла.
  • Можно выехать из России в Белоруссию, а затем отправиться из Белоруссии в Латвию на автобусе (Минск – Рига). С 1 апреля 2022 года можно въехать без ПЦР-теста.
  • С 17 мая Грузия открыла сухопутную границу с Россией. Теперь для пересечения на КПП «Верхний Ларс» не нужны основания. Из Грузии можно улететь дальше.
  • Вы можете доехать до Питера и пересечь границу с Эстонией, но для этого будут необходимы основания: например, вы едете учиться или лечиться в Эстонию.

Как платить

Главная проблема отпуска за границей касается денег. За рубежом больше не работают российские карты Visa и Mastercard, что создает проблемы россиянам за границей и планирующим поездку. Проще всего решить эту проблему путем снятия наличных.

Со 2 марта вывезти из страны можно сумму в любой валюте, не превышающую эквивалент 10 тысяч долларов США в месяц. Это ограничение действует до 9 сентября 2022 года. Снять доллары или евро в России можно со своего счета или вклада, если вы открыли его до 9 марта. Также можно купить валюту в обменнике.

Также можно вывести деньги с помощью онлайн-перевода со счета в одной стране в наличные за границей (Card-2-Cash). Перевести деньги с российского счета на иностранный через онлайн-сервисы Koronapay (« Золотая корона»), «Юнистрим» и CONTACT.

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