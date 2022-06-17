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2 часа назад

Свадебное путешествие обернулось кошмаром из-за авиакомпании

Мира Маркина

Молодожены из Великобритании, Кайл и Чина Клифф, мечтали провести медовый месяц на Кипре. Но по вине авиакомпании-лоукостера отдых оказался испорчен, сообщает издание The Mirror.

Свадебное путешествие обернулось кошмаром из-за авиакомпании
Фото: unsplash.comunsplash.com

Кайл и Чина вместе с родственниками прилетели на Кипр, чтобы отпраздновать свадьбу. После завершения торжества британские туристы были намерены отправиться домой.

Но по приезде в аэропорт путешественники выяснили, что лоукостер EasyJet отменил их рейс в Гатвик. Расстроенная пара в ожидании подходящего рейса была вынуждена провести несколько дней в дешевых отелях на Пафосе, а потом вовсе занять денег у друзей на билеты другой авиакомпании.

Новый рейс подразумевал шестичасовую пересадку в аэропорту Эдинбурга. Уставшим молодоженам вместе со своими четырьмя детьми и четырьмя гостями пришлось спать буквально на полу. Кайл и Чина также рассказали изданию, что дозвониться до представителей авиакомпании им не удалось.

Ранее «Рамблер» писал о самых ужасных поступках постояльцев отелей, по мнению персонала.

Новости путешествий,Easyjet,
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