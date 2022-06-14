Горничные рассказали об ужасных постояльцах

Сотрудники отелей – горничные, консьержи и администраторы – рассказали изданию Daily Mirror о самых отвратительных поступках постояльцев.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Работник гостиницы рассказал о службе в отеле, где на каждом этаже были установлены автоматы со льдом. Его постояльцы доставали самостоятельно из выдвижного контейнера, а не по нажатию кнопки.

«Примерно раз в месяц наши техники размораживали контейнеры, чтобы почистить, и однажды нашли внутри использованный презерватив», — рассказал мужчина.

Администратор другого отеля рассказал историю о трех постоялицах, которые выпивали в номере. На следующее утро они быстро покинули гостиницу, даже отказавшись от завтрака. Когда горничные поднялись в комнату девушек, они были шокированы горами мусора, оставленными гостьями. Администратор подчеркнул, что данные трех постоялиц внесли в черный список. Более того, информацией о них поделились с коллегами из других гостиниц.

Невероятным бардаком запомнились гости одного пятизвездочного отеля. Специалист отдела контроля качества обслуживания этой гостиницы рассказал, как милая влюбленная пара устроила настоящий хаос в номере. Мужчина и женщина оставили после себя сломанный стул и телевизор, сорванные шторы, разбросанные подушки и простыни, забитую халатами ванну. Также постояльцы измазали стол косметикой, а потолок – китайской лапшой. Внутри лампы горничные обнаружили тампон.