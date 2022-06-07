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46 минут назад

Как понять, что в вашем номере плохо убрали

Мария Каткова

Приезжая в отель, туристы надеются на качественную уборку номера, в котором они живут, ведь это тоже входит в стоимость проживания. Однако во многих гостиницах работают недобросовестные уборщицы, которые плохо выполняют свою работу. Чтобы проверить, насколько тщательно убирали в вашем номере, нужно обратить внимание на некоторые предметы.

Как понять, что в вашем номере плохо убрали
Фото: pexelspexels

Загляните в ящики

Как правило, на уборку номера у уборщицы есть 15-20 минут. За это время они успевают сменить постельное белье и протереть пыль. Недобросовестные уборщицы часто пренебрегают чистотой шкафчиков и уборкой мусора из тумбочек. В них можно найти фантики, оставленные предметы или вещи предыдущих постояльцев. Если вы нашли в своем номере мусор, требуйте провести повторную уборку. Вам не могут отказать, так как вы не обязаны собирать мусор за другими постояльцами.

Проверьте постельное белье

Если постельное белье несвежее, то вы найдете на нем пятна, волосы и другие неприятные вещи. Более того, если вы обратили внимание на этот недочет, вы можете потребовать, чтобы уборщица поменяла постельное белье при вас. Не бойтесь показаться привередливым постояльцам. Помните, что люди должны добросовестно выполнять свою работу.

Туалетная бумага

В хороших отелях с добросовестным персоналом в новом номере вас должен ждать новый рулон туалетной бумаги. Более того, кончик должен быть сложен конвертиком. Это делается для проверки качества. Постоялец отрывает сложенный кусок бумаги и выбрасывает его, а пользуется остальным. Если туалетная бумага свернута в конверт, значит уборщицы в отеле хорошо выполняют свою работу.

Посмотрите на посуду

Эксперты по туризму говорят, что посуду и чайники редко чистят надлежащим образом, поэтому проверьте стаканы на отсутствие разводов и пятен перед тем, как пить из них. Также стоит заглянуть в чайник даже в том случае, если вы не собираетесь им пользоваться. Если чайник чистый и без накипи, значит номер убирали тщательно.

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