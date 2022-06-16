У берегов Анапы произошло землетрясение

Издание "КП - Кубань" со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю сообщило о том, что рано утром в Анапе произошло небольшое землетрясение. Толчки люди почувствовали около 7 утра. В МЧС заявили, что сейсмическая активность была зарегистрирована недалеко от берега.