У берегов Анапы произошло землетрясение

Издание "КП - Кубань" со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю сообщило о том, что рано утром в Анапе произошло небольшое землетрясение. Толчки люди почувствовали около 7 утра. В МЧС заявили, что сейсмическая активность была зарегистрирована недалеко от берега.
16 июня по информации сейсмостанции Анапы в 06:50 зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром в Черном море в 50 километрах от берега. Приборы сейсмостанции зарегистрировали толчки магнитудой в 4 единицы на глубине 10 километров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По информации, имеющейся на данный момент, ни пострадавших, ни разрушений от произошедшего землетрясения нет.
Ранее мы сообщали, что в сети опубликовали видео переполненного пляжа под Анапой.