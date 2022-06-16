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2 часа назад

У берегов Анапы произошло землетрясение

Мира Маркина

Издание "КП - Кубань" со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю сообщило о том, что рано утром в Анапе произошло небольшое землетрясение. Толчки люди почувствовали около 7 утра. В МЧС заявили, что сейсмическая активность была зарегистрирована недалеко от берега.

У берегов Анапы произошло землетрясение
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

16 июня по информации сейсмостанции Анапы в 06:50 зарегистрировано сейсмособытие с эпицентром в Черном море в 50 километрах от берега. Приборы сейсмостанции зарегистрировали толчки магнитудой в 4 единицы на глубине 10 километров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации, имеющейся на данный момент, ни пострадавших, ни разрушений от произошедшего землетрясения нет.

Ранее мы сообщали, что в сети опубликовали видео переполненного пляжа под Анапой.

Новости путешествий,МЧС России,
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