Опубликовано видео переполненного пляжа под Анапой

Фотограф Андрей Маковозов опубликовал видео, снятое на одном из пляжей под Анапой. На его видео обратил внимание Telegram-канал "Крыша ТурДома".

Действие происходит в курортном поселке Скука. На кадрах видно пляж, на котором отдыхает много людей. Сам фотограф прокомментировал, что для туристов закрытые аэропорты не стали помехой. Большинство все равно приехали отдыхать на пляжи юга России.

Также он задался вопросом о том, что будет в июле и августе, когда отдыхающих будет еще больше.