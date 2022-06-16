Режим ограничения полетов снова продлили

На юге и в центральных районах России снова продлили режим ограничения полетов - они буду действовать до 24 июня, об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения по-прежнему касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме. В предыдущий раз ограничения продлевали до 18 июня, теперь сроки сдвинули до 24 июня. Гражданам, желающим отправиться в вышеуказанные города, советуют воспользоваться другими видами транспорта.
Ранее мы писали, что названа недорогая альтернатива Турции.