Германия снова выдает визы россиянам

"С субботы, 11.06.2022, 0:00 ч. по центральноевропейскому времени, временно снимаются все ограничения на въезд в Германию, связанные с пандемией COVID-19. С этого момента въезд в Германию снова разрешён независимо от цели поездки (в т. ч. для туристических и частных поездок). Для въезда в Германию больше не требуется предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённом заболевании или отрицательный тест на COVID", - написали на сайте посольства.