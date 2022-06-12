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23 минуты назад

На Кипре рассказали о потерях из-за отсутствия россиян

Мария Иглина

Министр туризма Кипра Саввас Пердиос рассказал, что в этом году без российских туристов экономика острова просядет на 600 млн евро. Об этом сообщает TourDom.ru

На Кипре рассказали о потерях из-за отсутствия россиян
Фото: unsplash.comunsplash.com

Ранее правительство надеялось, что турпоток из России в этом году превысит допандемийный. В 2019-м гости из нашей страны составили 20% общего количества иностранных туристов на Кипре.

Гарис Лоизидес, президент Ассоциации кипрских отелей заявил, что кипрские власти не теряют надежды привлечь россиян этим летом, если те захотят воспользоваться альтернативными маршрутами: прилететь на остров через Сербию, Грузию или Израиль.

Ранее стало известно, что режим ограничения полетов на юге России снова продлен.

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