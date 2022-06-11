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1 час назад

Режим ограничения полетов на юге России продлен до 18 июня

Катерина Саломе

Росавиация снова продлила режим ограничения полетов на юге страны и в ее центральных регионах. На этот раз срок сдвинут до 03.45 мск 18 июня. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Режим ограничения полетов на юге России снова продлен
Фото: pixabay.compixabay.com

Так, еще на неделю все рейсы отменены в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные воздушные гавани работают в обычном режиме. В предыдущий раз режим продлевался до 12 июня.

Ранее мы писали о том, что эксперты рассказали, сколько стоит отдохнуть на юге России.

Новости путешествий,Росавиация,
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