Режим ограничения полетов на юге России снова продлен

Росавиация снова продлила режим ограничения полетов на юге страны и в ее центральных регионах. На этот раз срок сдвинут до 03.45 мск 18 июня. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Так, еще на неделю все рейсы отменены в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные воздушные гавани работают в обычном режиме. В предыдущий раз режим продлевался до 12 июня.

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