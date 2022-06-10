Эксперты рассказали, сколько стоит отдохнуть на юге России

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала о ситуации с ценами на российских курортах. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".
По данным на июнь 2022 года, стоимость проживаниях отелях немного выросла, но при этом еще доступны бюджетные номера. Осипова отметил, что цены повысились из-за подорожания коммунальных услуг и продуктов питания. Например недельный отдых в Сочи в трехзвездочном отеле с завтраком и перелетом будет стоить 60 тысяч рублей на двоих.
Поездка на неделю в Анапу на одного обойдется в 45 тысяч рублей с завтраком. В Крыму цены ниже. Так, в трехзвездочном отеле номер на неделю для двоих с завтраком будет стоить 35 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Таиланде планируют принимать карты "Мир".