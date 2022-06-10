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1 час назад

Эксперты рассказали, сколько стоит отдохнуть на юге России

Мария Каткова

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала о ситуации с ценами на российских курортах. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".

Эксперты рассказали, сколько стоит отдохнуть на юге России
Фото: PexelsPexels

По данным на июнь 2022 года, стоимость проживаниях отелях немного выросла, но при этом еще доступны бюджетные номера. Осипова отметил, что цены повысились из-за подорожания коммунальных услуг и продуктов питания. Например недельный отдых в Сочи в трехзвездочном отеле с завтраком и перелетом будет стоить 60 тысяч рублей на двоих.

Поездка на неделю в Анапу на одного обойдется в 45 тысяч рублей с завтраком. В Крыму цены ниже. Так, в трехзвездочном отеле номер на неделю для двоих с завтраком будет стоить 35 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Таиланде планируют принимать карты "Мир".

Новости путешествий,Наталия Осипова,
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