В Таиланде планируют принимать карты "Мир"

В Таиланде рассматривают вопрос о запуске проекта, в рамках которого на популярных курортах будут принимать карты "Мир". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата.

Он отметил, что планируется запустить пилотный проект. Он подразумевает то, что карты российской платежной системы будут принимать на Пхукете и в Бангкоке. Возможно, добавятся и другие крупные города. Пока что идут переговоры о том, как внедрить платежную систему.

«Насколько мне известно, сейчас идут переговоры между одним из коммерческих банков Таиланда и российской стороной по этому вопросу. Насколько мне известно, возможно это начнется с внедрения пилотного проекта в некоторых особо популярных местах у туристов в Таиланде, например, на Пхукете, в Бангкоке, может быть, еще в других городах»

Он также добавил, что подобные переговоры уже велись в 2019 году для того, чтобы увеличить поток туристов из России, но они были приостановлены из-за пандемии коронавируса.