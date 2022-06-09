Стюардесса объяснила, как путешествовать с детьми

Бывшая стюардесса и эксперт по этикету Жаклин Уитмор в беседе с изданием The Sun раскрыла правила комфортного путешествия с детьми.

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Прежде всего Уитмор настоятельно рекомендовала родителям менять подгузник ребенка в туалетной комнате, а не в салоне самолета. Кроме того, не стоит позволять детям бегать в проходе авиалайнера.

Эксперт также обратила внимание на то, что если ребенок бьет ногами спинку впереди стоящего кресла, такое поведение нужно сразу же пресечь.

В дополнение экс-бортпроводница призвала путешественников уважать личные границы друг друга. А именно: не класть колени и ступни на впереди стоящее кресло, не общаться с попутчиком слишком громко и не разговаривать по телефону перед взлетом и посадкой.