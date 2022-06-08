Стюардесса перечислила опасную для самолета одежду

Стюардесса рассказала, какую одежду не стоит надевать в самолет. Об этом сообщает The Sun.
Она заявила, что правильные вещи для самолета могут не только обеспечить комфорт, но и не будут создавать помех в чрезвычайной ситуации.
Стюардесса посоветовала избегать кожаных обтягивающих штанов, так как они могут вызвать риск тромбоза. Не стоит надевать вещи с бахромой из-за того, что они могут быстро воспламениться в случае пожара.
Она посоветовала не надевать открытую одежду. В салонах самолета часто работает кондиционер, поэтому можно замерзнуть.
Опасной обувью она назвала туфли на каблуках. В случае эвакуации она может повредить надувной трап или повредить ноги при жесткой посадке.
Ранее сообщалось, что стюардесса назвала пять самых больших ошибок пассажиров.