Стюардесса перечислила опасную для самолета одежду

Стюардесса рассказала, какую одежду не стоит надевать в самолет. Об этом сообщает The Sun.

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Она заявила, что правильные вещи для самолета могут не только обеспечить комфорт, но и не будут создавать помех в чрезвычайной ситуации.

Стюардесса посоветовала избегать кожаных обтягивающих штанов, так как они могут вызвать риск тромбоза. Не стоит надевать вещи с бахромой из-за того, что они могут быстро воспламениться в случае пожара.

Она посоветовала не надевать открытую одежду. В салонах самолета часто работает кондиционер, поэтому можно замерзнуть.

Опасной обувью она назвала туфли на каблуках. В случае эвакуации она может повредить надувной трап или повредить ноги при жесткой посадке.