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1 час назад

Стюардесса назвала пять самых больших ошибок пассажиров

Мария Иглина

Стюардесса, Дина Кастро, проработавшая 16 лет в этой профессии, рассказала о вещах, которые не стоит делать пассажирам во время нахождения в самолете. Об этом сообщает New York Post.

Стюардесса назвала пять самых больших ошибок пассажиров
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, бортпроводница рассказала, что не стоит блокировать проход при посадке на самолет. По ее словам, когда пассажир дошел до своего ряда, ему, в первую очередь, нужно пропустить идущих позади него людей, и только потом складывать свои вещи на полку.

Кроме этого, не стоит "расползаться" по проходу. Дело в том, что части тела, которые пассажир вытягивает в проход, могут стать причиной травм бортпроводников и других пассажиров.

Также стюардесса попросила снимать наушники во время разговора с бортпроводниками. И добавила, что использование телефона без наушников и громкие разговоры мешают остальным пассажирам самолета.

И, в заключение, Кастро просит пассажиров не передавать пакеты с рвотой бортпроводнику. Если вас вырвало, стоит положить пакет под свое сиденье.

Ранее стало известно, что режим ограничения полетов на юге России снова продлен.

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