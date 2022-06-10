В последние два года российские туристы переключили свое внимание с европейских и азиатских курортов на дружественные страны бывшего СССР — оказалось, что там слишком много интересного.

Согласно данным онлайн-сервиса OneTwoTrip, в этом сезоне многие россияне планируют провести отпуск на курортах стран СНГ. Самые популярные направления — Армения, Казахстан и Кыргызстан. Смотрите видео о том, куда поехать отдыхать летом и что там посмотреть.