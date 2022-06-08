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1 час назад

3 места в Турции, которые откроют страну с новой стороны

Мира Маркина

Как бы ни была популярна Турция у россиян, у большинства она все еще ассоциируется исключительно с назойливыми аниматорами, отелями "все включено" и толпами соотечественников.

3 места в Турции, которые откроют страну с новой стороны
Фото: pxherepxhere

А между тем Турция многогранная страна, которая может удивить даже тех, кто не раз посещал ее. Подробнее о местах, которые помогут взглянуть вам на страну с другой стороны – в материале "Рамблера".

Олюдениз

unsplash.com

Эту деревушку неслучайно сравнивают с лучшими курортами Европы. Она известна благодаря Голубой лагуне и пляжу Бельджекиз с белоснежным песком. При этом здесь есть развлечения и для тех, кто ценит активный отдых: с горы Бабадаг можно полетать на параплане, а еще именно в Олюденизе стартует легендарная Ликийская тропа – маршрут длиной 540 километров и место притяжения любителей пеших приключений.

Национальный парк Гереме

unsplash.com

О небе, усеянном воздушными шарами, в Каппадокии вы наверняка наслышаны. Но знали ли вы, что там же находится удивительный парк Гереме? В ареал парка входит множество скальных образований, эрозионных столбов, пещерных церквей и монастырских сооружений, которые превращают парк в настоящий музей под открытым небом. Кстати, наблюдать за ним с высоты воздушного шара – особое удовольствие.

Памуккале

unsplash.com

В переводе с турецкого название этих геотермальных источников означат "хлопковый замок". Говорят, что аналогов этим источникам нет нигде в мире. Комплекс известен еще с античных времен и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Курорт расположился на юго-западе страны в 20 километрах от города Денизли.

Заграница,ЮНЕСКО,
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