3 места в Турции, которые откроют страну с новой стороны

Как бы ни была популярна Турция у россиян, у большинства она все еще ассоциируется исключительно с назойливыми аниматорами, отелями "все включено" и толпами соотечественников.

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А между тем Турция многогранная страна, которая может удивить даже тех, кто не раз посещал ее. Подробнее о местах, которые помогут взглянуть вам на страну с другой стороны – в материале "Рамблера".

Олюдениз

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Эту деревушку неслучайно сравнивают с лучшими курортами Европы. Она известна благодаря Голубой лагуне и пляжу Бельджекиз с белоснежным песком. При этом здесь есть развлечения и для тех, кто ценит активный отдых: с горы Бабадаг можно полетать на параплане, а еще именно в Олюденизе стартует легендарная Ликийская тропа – маршрут длиной 540 километров и место притяжения любителей пеших приключений.

Национальный парк Гереме

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О небе, усеянном воздушными шарами, в Каппадокии вы наверняка наслышаны. Но знали ли вы, что там же находится удивительный парк Гереме? В ареал парка входит множество скальных образований, эрозионных столбов, пещерных церквей и монастырских сооружений, которые превращают парк в настоящий музей под открытым небом. Кстати, наблюдать за ним с высоты воздушного шара – особое удовольствие.

Памуккале

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