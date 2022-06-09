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2 часа назад

Россиянка поехала в Абхазию от безысходности и дала советы туристам

Мира Маркина

Россиянка решилась на отдых в Абхазии от безысходности и дала советы путешественникам. О своем опыте девушка рассказала порталу "Тонкости туризма".

"Сами с гонором, но не терпят такого от туристов"
Фото: pexelspexels

Туристка призналась, что ей пришлось поехать в Абхазию лишь потому, что российские курорты наскучили, а средств на отпуск за рубежом не хватало. Девушку пугали "страшилками" о специфическом поведении местных и плохом сервисе, но ей республика показалась "замечательным местом"

«Манера общения у абхазов специфическая — будто они намеренно дерзят. Сами с гонором, но не терпят такого от туристов. Мне кажется, из-за этого и возникают недопонимания и конфликты»,

– пояснила россиянка.

Она посоветовала не вступать в дискуссии с местными, чтобы избежать конфликтов, а также "упаковывать" отказы "в максимально обтекаемую форму".

Кроме того, девушка порекомендовала всегда иметь при себе запас наличных и не стесняться торговаться на рынках:

"Но не в агрессивной манере, а с улыбкой на лице, иначе вместо скидки можно получить проклятья в спину от вполне респектабельной абхазской женщины".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Абхазии туристов предупредили о росте цен на отдых.

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