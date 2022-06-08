В Абхазии туристов предупредили о росте цен на отдых

В этом сезоне цены на летний отдых в Абхазии могут вырасти в среднем на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Такие изменения связывают с последними событиями в мировой экономике. Об этом сообщил глава Минтуризма республики Теймураз Хишба 8 июня на расширенном совещании в администрации президента Абхазии.

Фото: Wikimedia Wikimedia

Антироссийские санкции, по словам министра, затрагивают и Абхазию, потому как в стране пользуются рублями, а большинство товаров, необходимых для гостиниц и отелей в стране доставляются из России.

«По анализу, проведенному среди наших туроператоров, в среднем цены могут подняться на 20-30 процентов в зависимости от цен на рынках. Спрос на абхазское направление в данный момент приближается к доковидному периоду. Больше всего в годовом выражении выросли цены на размещение в топовых объектах", — объяснил Хишба.

В частности, проживание при двухместном размещении в отелях с системой „Все включено“ на семь ночей в июне обойдется приблизительно в сумму от 15 до 30 тысяч рублей на одного человека , в июле и августе цена будет дороже и достигнет 30-50 тысяч рублей, а в бархатный сезон — от 25 тысяч рублей, рассказал глава ведомства.

«Если система «Все включено» не является обязательным условием для отдыха, цены будут ниже», — отметил Хишба.

Так, в частном секторе в Абхазии можно остановиться, заплатив от тысячи рублей за сутки. Примерно в такую же сумму выльется аренда однокомнатной квартиры.

«Двухкомнатная будет стоить 1,5 тысячи рублей. Стоимость жилья зависит от условий, близости к морю, сезона. В высокий сезон предложения стоят значительно дороже», — объяснил глава абхазского минтуризма.