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2 часа назад

В Египет поедет больше туристов из России

Мария Каткова

Интерес россиян к Египту увеличится после того, как будет улажен вопрос с перевозками. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

По мнению эксперта, Египет станет вторым зарубежным направлением после Турции.

"Египет всегда занимал свою долю на рынке. Сейчас египетское направление может стать вторым на зарубежном рынке после турецкого. Прежде всего это зависит от объемов перевозки и от их надежности, чтобы никаких санкций против наших авиабортов не предпринималось, и отдых был безопасным и комфортным"

Он также добавил, что туроператоры уже планируют продавать туры в Египет. Как только в стране подтвердят их безопасность, туристы смогут улететь в страну.

"Конечно, Египет — это больше весенне-осенний период. Египет нужен нам бюджетный и не густонаселенный. Но летом тоже, думаю, он будет востребован. По цене он все-таки ниже Турции", — добавил он.

Ранее сообщалось, что отели Турции вынуждены снижать цены на отдых.

Новости путешествий,Видео,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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