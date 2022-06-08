Отели Турции вынуждены снижать цены на отдых

Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что отельеры в Турции оказались в ситуации, когда им приходится вынужденно снижать цены на отдых. Об этом сообщает "Российская газета".
Мкртчян отметил, что из-за уменьшения туристического потока в Турцию из России отели вынуждены снижать цены для туристов. Так, в этом сезоне ожидалось, что страну посетят семь миллионов россиян, а по результатам опросов планирует поездку только четыре миллиона.
По словам эксперта, отдых в Турции может стать более выгодным, чем на российских курортах.
«Например, уже в мае дисконт составил 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро. Плюс к этому рубль по отношению к турецкой лире резко подорожал, поэтому в Турции и предлагают такие цены, которых нет в Сочи»
Ранее сообщалось, что названы самые дешевые направления для авиапутешествий.