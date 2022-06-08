Отели Турции вынуждены снижать цены на отдых

«Например, уже в мае дисконт составил 30 процентов, то есть суточное проживание в номере стоило не 100 евро, а 70 евро. Плюс к этому рубль по отношению к турецкой лире резко подорожал, поэтому в Турции и предлагают такие цены, которых нет в Сочи»